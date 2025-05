Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag einen Dämpfer in Form von neuen Zolldrohungen durch Donald Trump erhalten und im Minus geschlossen. Nach einem lange Zeit richtungslosen Handel war der Leitindex SMI am Freitagnachmittag plötzlich abgesackt, nachdem der US-Präsident dem iPhone-Hersteller Apple mit Abgaben in Höhe von 25 Prozent und der Europäischen Union mit Strafzöllen von 50 Prozent ab dem 1. Juni gedroht hatte. Der SMI verlor in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...