Paris/London/Zürich - Neue US-Zolldrohungen haben Europas Börsen am Freitag einen herben Dämpfer verpasst. Zum Handelsende notierten die wichtigsten Indizes allerdings etwas über ihren Tagestiefs. Die Entwicklung verlief damit ähnlich wie an den New Yorker Börsen, wo die anfänglichen Verluste schrumpften. Der zuletzt schon schwächelnde Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 sank letztlich um 1,81 Prozent auf 5.326,31 Punkte. Damit verbuchte er ein Wochenminus ...

