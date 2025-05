Mitglied des Federal Reserve (Fed) Board of Governors Dr. Lisa Cook bemerkte am Freitag während einer Veranstaltung an der New York University, dass, während die wirtschaftlichen Faktoren in den USA im ersten Quartal stark waren, die politischen Entscheidungsträger der Fed beginnen, Anzeichen von Stress in wichtigen Industrien, insbesondere im Wohnungsbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...