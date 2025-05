NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einem Gespräch mit dem bei der Tochter RWE Generation für Wasserstoff zuständigen Vorstandsmitglied auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sopna Sury habe unterstrichen, dass es trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds in letzter Zeit positive Entwicklungen gegeben habe, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Die Managerin habe unter anderem auf die langfristige Abnahmevereinbarung zwischen RWE und TotalEnergies, Fortschritte bei der Infrastruktur sowie regulatorische und Marktsignale verwiesen./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / 11:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 11:12 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129