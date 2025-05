© Foto: picture alliance/Zoonar/Waldemar Thaut

Der Broker-Anbieter Webull, ein Mitbewerber von Robinhood, hat am Donnerstagabend Zahlen vorgelegt, doch die kommen am Markt nicht gut an, die Aktie verliert weiter.Der aufstrebende Retail-Broker Webull, der ein direkter Konkurrent von Robinhood ist und nach eigenen Angaben über mehr als 24 Millionen registrierte Kundinnen und Kunden verfügt, startete seine Börsenkarriere mit einem Bang: Nach der Fusion mit dem SPAC SK Growth Opportunities explodierte die Aktie innerhalb eines Tages von rund 12 US-Dollar auf zeitweise knapp 80 US-Dollar. Doch seit diesem fulminanten Auftakt befinden sich die Webull-Anteile im freien Fall. Ohne nennenswerte Gegenreaktion ist das Papier in den vergangenen …