The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.05.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.05.2025ISIN NameCA76927D1015 RIVERSIDE RES INC.CH0503924372 BQUE CANT.GENEVE 19-UND.IT0005380602 SIPARIO MOVIES S.P.A.KYG0704V2022 BAIJIAYUN G. A DL 0,0001