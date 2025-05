Hamburg - Nach der Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof mit mehreren Verletzten geht die Polizei von einer Einzeltat aus. Bei der festgenommenen tatverdächtigen Person handele es sich um eine 39-jährige Frau, teilten die Beamten am Freitagabend mit. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehe man davon aus, dass sie allein gehandelt habe.Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen auf Hochtouren. Zu der Anzahl der verletzten Personen lägen bislang keine validen Zahlen vor, so die Behörden weiter. Mehrere Personen sollen jedoch auch lebensgefährlich verletzt worden sein. Zuvor hieß es in Medienberichten, dass zwölf Menschen verletzt worden sein sollen.Zum Motiv der mutmaßlichen Täterin ist noch nichts bekannt.