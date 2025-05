Ich genieße in Griechenland und Italien den lockeren mediterranen Lebensstil. Wandern, schwimmen, relaxen. Ich bin in einfachen Unterkünften und luxuriösen Hotels: Die Abwechslung ist super, so kann ich beide Welten genießen. Weil ich einige Touren gebucht habe, habe ich weniger Zeit für den Blog. Aber bald gibt es wieder mehr Content. Während ich am Strand liege, wächst das Depot weiter. Mit Netflix und CTS Eventim hatte ich viel richtig viel Glück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...