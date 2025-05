Saarbrücken - In der Relegation zur 2. Bundesliga hat Eintracht Braunschweig das Hinspiel beim 1. FC Saarbrücken 2:0 gewonnen.Nachdem im ersten Durchgang auf beiden Seiten nicht allzu viel passiert war, dauerte es nach dem Seitenwechsel nur vier Minuten, bis Lino Tempelmann den Zweitligisten in Führung brachte. Vorausgegangen war ein starker Konter der Löwen. Während Rayan Philippe noch an Saarbrückens Keeper Phillip Menzel scheiterte, konnte Tempelmann den Abpraller verwerten.Danach war mehr Tempo im Spiel, wobei die Gäste zunächst auf den zweiten Treffer drängten. Aber auch Saarbrücken kam häufiger zu vielversprechenden Abschlüssen. In der 61. Minute waren es aber wieder die Braunschweiger, die trafen - diesmal in Person von Marvin Rittmüller. Bei dem Ergebnis blieb es letztendlich auch.Damit haben die Niedersachsen vor dem Rückspiel, welches am Dienstag in Braunschweig stattfindet, die bessere Ausgangslage.