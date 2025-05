Berlin - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hält auch nach den jüngsten Ansagen von US-Präsident Donald Trump zu hohen EU-Zöllen am Ziel einer Einigung mit den USA fest."Die Frage der Zollpolitik ist sehr drängend", sagte der SPD-Chef der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Ich hatte ein gutes Gespräch mit meinem US-Kollegen Scott Bessent. Ich werde demnächst in Washington sein." Unabhängig von allen Provokationen: Auch die US-Seite stehe unter hohem Druck. "Denn die US-Zölle bedrohen Unternehmen und Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks."Er mache das auch an Signalen aus Gesprächen fest, die er beim G7-Gipfel in Kanada geführt habe. Klingbeil kündigte außerdem eine baldige Reise in die USA in diesem Sommer an. Der US-Finanzminister Scott Bessent hatte Klingbeil zu einem Besuch in Washington eingeladen.