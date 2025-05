Frankfurt/Main - Der Präsident der Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, spricht sich gegen geringere Kapitalvorgaben für Banken aus. "Alle wollen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, das verstehe ich. Aber eines dürfen wir nicht machen: deswegen an den Sicherheitspuffern sparen, die die Banken aufgebaut haben", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung"."Kapital ist wichtig, ebenso wie Liquidität, weil diese Liquidität in Krisen am schnellsten verloren geht." Europa habe seit der Finanzkrise sehr viel dafür getan, das eigene Finanzsystem widerstandsfähiger zu machen, sagte Branson der Sonntagszeitung. "Das ist eine echte Stärke, die wir nicht aufs Spiel setzen sollten."Der Bafin-Präsident fügte hinzu: "Es stimmt einfach nicht, dass die US-Banken weichere Kapitalvorgaben haben als die europäischen, die USA kommen hier von einem höheren Ausgangsniveau. Hier sollten wir keinerlei Abstriche machen." An einem anderen Punkt gehe er allerdings mit, sagte Branson der FAS: "Wir müssen die Komplexität der Regulierung abbauen - im Klartext: Manche Regelbücher in Europa sind einfach zu dick."