Berlin - Die Zustimmung zur Union nimmt laut neuer Insa-Umfrage wieder zu, gleichzeitig büßt die AfD an Beliebtheit etwas ein. Laut sogenanntem "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, würden 27 Prozent der Befragten ihre Stimme CDU und CSU geben - das ist ein Punkt mehr als in der Woche zuvor und der beste Wert für die Union seit zwei Monaten.Gleichzeitig verliert die AfD einen Prozentpunkt und fällt auf 24 Prozent zurück. Keine Veränderung im Sonntagstrend gibt es bei SPD (16 Prozent), Grünen (11 Prozent), Linken (10 Prozent) und BSW (4 Prozent). Die FDP verbessert sich um einen Prozentpunkt auf 4 Prozent, die Sonstigen verlieren einen Punkt (4 Prozent).Zudem zeigen sich mehr Bürger (31 Prozent) zufrieden mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) - ein Anstieg von acht Prozentpunkten gegenüber der Woche nach Amtsantritt. 47 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) sind laut Befragung von Insa mit Merz unzufrieden. 22 Prozent (minus sechs Prozentpunkte) sind unentschieden oder machten keine Angabe.Und auch die Regierung insgesamt verbessert sich: 34 Prozent (plus fünf Prozentpunkte) sind zufrieden mit der Arbeit von CDU, CSU und SPD. 44 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) zeigen sich unzufrieden. 22 Prozent (minus 3 Prozentpunkte) machten keine Angabe.Insa-Chef Hermann Binkert sagte der "Bild am Sonntag": "Die steigenden Werte für die Union passen zur steigenden Zustimmung für die schwarz-rote Bundesregierung und den Bundeskanzler. Alles auf sehr niedrigem Niveau, aber erstmals seit Amtsantritt mit einem positiven Trend."Für den Sonntagstrend hatte Insa 1.198 Personen im Zeitraum vom 19. Mai bis zum 23. Mai 2025 befragt (TOM). Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?" Für die Befragung zur Zufriedenheit mit dem Kanzler wurden 1.003 Personen im Zeitraum vom 22. Mai bis zum 23. Mai 2025 befragt. Fragen: "Alles in allem: Sind Sie mit der Arbeit von Friedrich Merz als Bundeskanzler zufrieden oder unzufrieden? Alles in allem: Sind Sie mit der Arbeit der aktuellen Bundesregierung (CDU/CSU, SPD) zufrieden oder unzufrieden?"