© Foto: picture alliance / Photoshot | -

Während teure Technologie-Aktien gegenüber dem breiten Markt verlieren, zeigen defensive Werte im Warren-Buffett-Stil derzeit relative Stärke.Nvidia-Aktien sind aufgrund des Gaming- und KI-Booms in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Doch wie lange die Entwicklung angesichts stark expansiver, volatiler Margen und eines Kurs-Umsatz-Verhältnisses von 25,8 noch anhält, kann nur der Markt selbst beantworten (20.05.2025). In den vergangenen sechs Monaten sind viele Technologieaktien eher gefallen, während ebenso profitable, aber oft kaum bekannte defensive Aktien weiter gestiegen sind. Eine von ihnen ist Gaztransport et Technigaz. Quelle: wallstreet-online.de Wie Gaztransport et Technigaz …