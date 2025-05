Dax DAX-Schwergewicht Siemens hat mit seinen neuen Geschäftszahlen nicht in jedem Bereich überzeugt. Aber liefert die AKtie da, wo es drauf ankommt? Der deutsche Traditionskonzern Siemens zeigt sich nur in Teilbereichen von der erhöhten Unsicherheit beeindruckt. Der Umsatz von Siemens stieg im zweiten Quartal um sechs Prozent, der Auftragseingang verbesserte sich überproportional. Die Relation von Aufträgen zu Erlösen liegt über eins, was weiteres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...