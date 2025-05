Der DAX ISIN: DE0008469008 hat in der letzten Handelswoche 137 Punkte, was etwa 0,58 Prozent bedeutet verloren und sich vom Allzeithoch entfernt. 14 Gewinner standen 26 Verlierer gegenüber. Mit einem Wochengewinn von 8,27 Prozent auf 81,70 Euro war der RuMaS Deutschland-Favorit 2024 bei dem wir den Einstieg am 31. Dezember 2023 mit 12,25 Euro vorgeschlagen hatten und der im Prinzip gar nicht ausgestoppt wurde, der Top-Performer. Platz zwei geht an ...

