Berlin - Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Marcel Emmerich, hat sich von der Sprecherin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, distanziert. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland".Nietzard hatte ihre Follower bei Instagram gefragt: "Auf dem Weg in den Bundestag. Was findet Julia Klöckner schlimmer: ACAB Pulli - Eat the rich Cap?" ACAB steht für: "All Cops Are Bastards"."Solche provokanten Einzeläußerungen spiegeln nicht die Position unserer Fraktion und der Partei wider", sagte Emmerich dem RND. "Die Polizei handelt täglich mit großer Verantwortung und Einsatzbereitschaft dafür, dass unsere Sicherheit und Freiheit gewährleistet bleiben - unter extrem schwierigen Bedingungen in einer angespannten Sicherheitslage mit vielen sicherheitspolitischen Bedrohungen." Dafür verdienten sie Respekt und Rückhalt und keine "pauschale Abwertung".