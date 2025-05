Berlin - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat vor seiner Abreise nach Spanien und Portugal die Bedeutung von Zusammenhalt und Handlungsfähigkeit in Europa hervorgehoben.Tiefe Umbrüche und Krisen in der Welt stellten Europa vor Herausforderungen, sagte er. Die Unterstützung der Ukraine gegen Russlands Aggression zeige, wie wichtig Einigkeit sei.Wadephul sagte, dass Europa als "Raum der Freiheit und Demokratie" stark sein werde, wenn sich die Länder aufeinander verlassen könnten. Kein europäisches Land könne die gewaltigen Herausforderungen allein bewältigen. Mit Spanien und Portugal teile Deutschland die Überzeugung, die Anstrengungen in der Verteidigung zu steigern.In Madrid und Lissabon wolle Wadephul mit seinen Kollegen darüber sprechen, wie Europa seine Stimme in der Welt hörbarer machen könne. Spanien und Portugal spielten dabei eine Schlüsselrolle, nicht nur wegen der Sprachverbreitung, sondern auch kulturell und politisch.In Madrid trifft Wadephul neben dem spanischen Außenminister José Manuel Albares auch Ministerpräsident Pedro Sánchez. Am Nachmittag reist der Außenminister weiter nach Lissabon, wo er seinen portugiesischen Amtskollegen Paulo Rangel zu Gesprächen trifft.