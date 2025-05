Trotz steigender Produktion nach der Pandemie verzeichnete Honduras im Jahr 2025 bisher einen Rückgang der Ananasexporte. In den ersten beiden Monaten des Jahres exportierte das Land 5,9 Millionen kg im Wert von 3,2 Millionen USD - weniger als in dem gleichen Zeitraum 2024, als 9,5 Millionen kg verschickt wurden, was 5,2 Millionen USD einbrachte, berichtet die Zentralbank von Honduras...

