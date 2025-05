Wachstum unter Strom: Stardust Solar expandiert im Milliardenmarkt Solarenergie

Anzeige / Werbung

Ein nordamerikanisches Unternehmen, das darauf abzielt, skalierbares Franchisesystem aufzubauen, ist Stardust Solar (TSXV: SUN; ISIN: CA8552811017).

Dynamisches Wachstum im nordamerikanischen Solarmarkt

Der nordamerikanische Markt für Solarenergie befindet sich in einer Phase tiefgreifender Entwicklung. So sind sich die Analysten von Morningstar sicher: Solarenergie bleibt vor allem in den USA trotz politischer Unsicherheiten auf Erfolgskurs. Experten-Prognosen zufolge könnte der Solarpanel-Markt in Nordamerika bis 2031 ein Volumen von 155 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 21?% zwischen 2025 und 2031. Diese Entwicklung wird begünstigt durch steigende Energiekosten, technologische Fortschritte bei Photovoltaikanlagen und ein zunehmendes gesellschaftliches Interesse an nachhaltigen Energielösungen.

Stardust Solar setzt auf Franchise-Modell

Ein Unternehmen, das mit diesem wachsenden Markt mitwachsen will, ist Stardust Solar Inc. (ISIN: CA8552811017). Das 2017 gegründete Unternehmen mit Sitz in Burnaby, British Columbia, betreibt ein Franchise-Netzwerk für Solarinstallationen in Nordamerika. Dieses in der Solarbranche sehr besondere Geschäftsmodell ermöglicht es lokalen Unternehmern, Solaranlagen, Energiespeichersysteme und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge anzubieten - unterstützt durch zentrale Dienstleistungen und Technologieplattformen.

Installationszahlen und Zukunftsausblick

Weitere Details zum Marktwachstum: Im Jahr 2024 wurden in den USA rund 50 Gigawatt (GW) an neuer Solarkapazität installiert - das entspricht etwa 84?% aller neuen Stromerzeugungskapazitäten in diesem Jahr. Laut aktuellen Prognosen könnte die gesamte US-Solarkapazität von 236?GW Ende 2024 auf über 739?GW bis zum Jahr 2035 steigen.

Stardust Solar baut Marktpräsenz aus

Vor diesem Hintergrund hat Stardust Solar Inc. (TSXV: SUN) seine Marktpräsenz in den vergangenen zwei Jahren erweitert. Im Jahr 2024 wurden 1.200 Kilowatt Solarkapazität sowie 189 Kilowattstunden an Energiespeicherleistung installiert. Anfang 2025 meldete das Unternehmen geplante Vertragsabschlüsse mit einem potenziellen Volumen von über 2 Millionen US-Dollar im Rahmen seines Franchise-Netzwerks. Die Umsetzung dieser Projekte ist für das Frühjahr 2025 geplant.

Franchise-Wachstum und regionale Expansion

Das Franchise-Netzwerk verzeichnete ebenfalls ein Wachstum: von 78 Gebieten im Jahr 2023 auf 93 im Mai 2025. Unter anderem wurde eine Multi-Unit-Vereinbarung im Miami-Dade County, Florida, abgeschlossen. Diese umfasst fünf Franchise-Gebiete mit Zugang zu einem potenziellen Markt von rund 2,7 Millionen Einwohnern.

Strategische Partnerschaften und Systementwicklung

Darüber hinaus verfolgte Stardust Solar Schritte zur Geschäftsausweitung, darunter die Übernahme von Solar Grids Development LLC sowie Partnerschaften mit Unternehmen wie Tesla zur Distribution von Powerwalls. Ergänzt wird dies durch die Entwicklung eines unternehmenseigenen CRM- und Design-Systems zur Unterstützung der Franchise-Nehmer.

Engagement für Bildung und Nachhaltigkeit

Ein weiterer Aspekt der Unternehmensstrategie ist das Engagement in den Bereichen Bildung und Nachhaltigkeit. Stardust Solar bietet in ganz Nordamerika zertifizierte Schulungen an, die unter anderem von der Canadian Standards Association (CSA) und der North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP) anerkannt sind. Zudem pflanzt das Unternehmen für jedes installierte Solarpanel zehn Bäume und für jeden geschulten Teilnehmer 25 Bäume als Beitrag zur globalen Aufforstung.

Aussichten für ein starkes Solarjahr 2025

Der Solarmarkt zählt zu den wachstumsstarken Bereichen innerhalb der Energiewirtschaft. Die Analysten von Morningstar erwarten für 2025 gar ein Rekordjahr. Stardust Solar hat sich in diesem Markt mit seinem Franchise-Modell nach eigenen Aussagen gut positioniert und will von diesen Marktentwicklungen profitieren. Stardust Solar positioniert sich mit einem skalierbaren Modell in einem wachstumsstarken Markt - nähere Informationen zur Unternehmensstrategie und den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen finden sich im Disclaimer und auf der Webseite https://stardustsolar.com/.

Hinweis - Haftungsausschluss

Risikohinweis und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für den Inhalt externer Links übernehmen. Jede Investition in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder anderer Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere für Investitionen in (ausländische) Small Caps sowie in kleine und Mikrocap-Unternehmen; aufgrund der geringen Marktkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere hochspekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen einige der bei Dr. Reuter Investor Relations vorgestellten Aktien Währungsrisiken.

Die Veröffentlichungen von Dr. Reuter IR dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Werbetexte rein werblicher Natur für die jeweiligen Unternehmen, die hierfür eine Gebühr zahlen. Durch das Abonnement der Dr. Reuter IR-Veröffentlichungen kommt kein Beratungsvertrag zwischen dem Leser und den Autoren oder dem Verlag zustande.

Alle Informationen und Analysen stellen keine Aufforderung, kein Angebot oder keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jede Investition in Aktien, Anleihen, Optionen oder andere Finanzprodukte ist mit Risiken verbunden, von denen einige erheblich sein können. Die Redakteure und Autoren der Dr. Reuter IR-Veröffentlichungen sind keine professionellen Anlageberater; daher ist es unerlässlich, dass Sie stets den Rat eines qualifizierten Fachmanns (z. B. Ihrer Hausbank oder eines qualifizierten Beraters Ihrer Wahl) einholen.

Alle von Dr. Reuter IR veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Gleiches gilt für die Analysen und Markteinschätzungen von Dr. Reuter IR; diese wurden mit gebührender Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen ist ausgeschlossen.

Alle geäußerten Meinungen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Autoren wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den Dr. Reuter IR-Veröffentlichungen prognostizierten Preis- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Offenlegung von Interessenkonflikten

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar.

Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf Quellen, die von der Dr. Reuter Investor Relations GmbH als zuverlässig erachtet werden. Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben kann jedoch nicht übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können jederzeit ohne gesonderte Ankündigung geändert werden. Frühere Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Solche Aussagen können erheblichen Unsicherheiten und Risiken unterliegen, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den dargestellten Szenarien abweichen können.

Anleger sollten ihre finanzielle Situation und Risikobereitschaft sorgfältig prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, und gegebenenfalls unabhängigen Rat einholen. Diese Mitteilung sollte nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen.

Die nachfolgende Offenlegung erfolgt rein vorsorglich und dient der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen der obigen ausdrücklichen Hinweise dennoch als Anlageempfehlung verstanden wird:

Identität des Verfassers gemäß Art. 20 MAR i.V.m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 Diese Mitteilung wurde von Herr Matthew Reynolds für die Dr. Reuter IR erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR i.V.m. Art. 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die Dr. Reuter IR GmbH handelt im Auftrag der Stardust Solar Energy Inc. und erhält für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen eine Vergütung.

Zweck der Veröffentlichung dieser Mitteilung ist es, die Marktaktivität der Aktien von Stardust Solar Energy Inc. zu steigern, woraus wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber, die Stardust Solar Energy Inc., sowie verbundene Parteien resultieren können.

Den Autoren und dem Herausgeber ist bekannt, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Unternehmen im gleichen Zeitraum ebenfalls über Aktien der Stardust Solar Energy berichten. Daher erfolgt während dieses Zeitraums eine symmetrische Informations- und Meinungsbildung.

Vor dem Hintergrund dieser Umstände bestehen bei der Dr. Reuter IR GmbH Interessenkonflikte, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht gewährleistet werden kann. Anleger sollten die oben beschriebenen Interessenkonflikte sowie das damit einhergehende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese beruhen auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier gemachten Aussagen abweichen. Es wird empfohlen, alle öffentlichen Unternehmensveröffentlichungen, insbesondere die Risikohinweise und zukunftsgerichteten Aussagen unter www.sedarplus.ca zu beachten.

