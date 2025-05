DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Trump stützt Nippon Steel

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. An einigen Börsenplätzen geht es aufwärts, nachdem US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit der EU die angedrohten zusätzlichen Zölle in den Juli verschoben hat. Allerdings steht eine Einigung mit vielen asiatischen Handelspartnern noch aus, was die Stimmung an einigen Märkten dämpft.

Technologiewerte werden mit den negativen Vorgaben aus den USA vielerorts verkauft. Apple-Zulieferer werden belastet von der Drohung Trumps, Zölle von 25 Prozent auf alle außerhalb der USA hergestellten iPhones zu erheben. In den USA und Großbritannien ruht der Handel am Montag wegen lokaler Feiertage, was auch in Asien die Anleger etwas zur Zurückhaltung veranlassen könnte.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 0,9 Prozent auf 37.484 Punkte. Nippon Steel legen um 2 Prozent zu, nachdem der US-Präsident der Übernahme von US Steel durch den japanischen Stahlkonzern im Wesentlichen zugestimmt hat, wobei allerdings noch einige Details zu klären sind. Die "Partnerschaft" der beiden Unternehmen werde mindestens 70.000 Arbeitsplätze bringen, so Trump. Zudem flössen 14 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft. Trumps Vorgänger Joe Biden hatte die Transaktion noch im Januar vor dem Amtsantritt Trumps blockiert.

An den chinesischen Börsen dominieren negative Vorzeichen. Der Composite-Index sinkt in Shanghai um 0,3 Prozent. In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index um 1 Prozent nach. Der Kurs des Apple-Zulieferers AAC Technologies fällt um 2 Prozent. Kräftig unter Druck stehen auch die Aktien der Autohersteller BYD (-7,9%), Li Auto (-4,9%) und Geely (-7,3%). Beobachter sprechen von Gewinnmitnahmen.

Um 1,4 Prozent aufwärts geht es mit dem Kospi in Seoul. Indexschwergewicht Samsung Electronics gewinnt 0,5 Prozent.

Der australische Aktienmarkt tendiert kaum verändert. Genesis Minerals legen um 2,8 Prozent zu. Das Unternehmen kauft das Laverton-Goldprojekt für 250 Millionen australische Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.365,00 +0,0% +2,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.484,33 +0,9% -6,9% 08:30 Kospi (Seoul) 2.627,72 +1,4% +9,5% 08:30 Schanghai-Comp. 3.338,42 -0,3% -0,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.366,06 -1,0% +17,5% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.882,42 +0,2% +2,5% 11:00 Taiex (Taipeh) 21.652,24 -0,1% -6,0% 06:30 KLCI (Kuala Lumpur) 1.535,38 0% -4,7% 10:00 BSE (Mumbai) 81.721,08 +1,0% +4,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:46 % YTD EUR/USD 1,1412 0,4 1,1368 1,1337 +9,8% EUR/JPY 162,69 0,4 161,98 162,43 -0,5% EUR/GBP 0,8401 -0,0 0,8404 0,8412 +1,5% GBP/USD 1,3584 0,4 1,3528 1,3478 +8,1% USD/JPY 142,56 0,0 142,49 143,27 -9,4% USD/KRW 1.365,72 -1,2 1.365,72 1.368,17 -7,4% USD/CNY 7,1674 -0,3 7,1674 7,1814 -0,6% USD/CNH 7,1692 -0,0 7,1725 7,1888 -2,2% USD/HKD 7,8370 0,1 7,8318 7,8315 +0,8% AUD/USD 0,6524 0,5 0,6491 0,6453 +4,3% NZD/USD 0,6025 0,7 0,5984 0,5943 +7,0% BTC/USD 109.688,10 2,0 107.563,50 110.649,90 +15,9% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 65,04 65,03 +0,0% +0,01 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.349,96 3.357,67 -0,2% -7,71 +27,9% Silber 29,38 29,46 -0,3% -0,08 +5,7% Platin 961,92 965,23 -0,3% -3,31 +10,2% Kupfer 4,81 4,81 0% 0 +18,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

May 26, 2025 00:56 ET (04:56 GMT)

