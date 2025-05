EUR/USD steigt im frühen europäischen Handel am Montag auf etwa 1,1415 und legt 0,48% zu.Trump hat die 50%-Zölle auf die EU bis zum 9. Juli verschoben, was den Euro unterstützt. EZB-Mitglied Stournaras erwartet eine Zinssenkung im Juni und dann eine Pause. Das Paar EUR/USD gewinnt im frühen europäischen Handel am Montag an Stärke und nähert sich 1,1415. ...

