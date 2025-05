EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Führungswechsel und klare Mehrheiten auf der Hauptversammlung 2025 der Ernst Russ AG



26.05.2025 / 08:04 CET/CEST

Alle Tagesordnungspunkte im Sinne der Verwaltung beschlossen

Turnusmäßige Neuwahl des Aufsichtsrats

Erweiterung des Vorstands Hamburg, 26. Mai 2025 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Ernst Russ AG, die am 23. Mai 2025 in Hamburg stattfand, honorierten die Aktionärinnen und Aktionäre den erfolgreichen Geschäftsverlauf 2024 und sprachen dem Management und Aufsichtsrat ihr Vertrauen aus. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit im Sinne der Verwaltung beschlossen. Bei der turnusmäßigen Neuwahl des Aufsichtsrates hat die Hauptversammlung Harald Christ wiedergewählt. Jan Döhle folgt dem auf eigenen Wunsch nicht mehr kandidierenden Robert Lorenz-Meyer in den Aufsichtsrat. Als weitere Personalie wurde auf der Hauptversammlung verkündet, dass Herr Dr. Christopher Eilers (43) ab 1. August 2025 den Vorstand der Ernst Russ AG verstärken wird. Herr Dr. Eilers verfügt über langjährige Erfahrung als Geschäftsführer im Bereich Investment Management und Asset Finanzierung. Der amtierende CEO Robert Gärtner (69) wird in den Ruhestand gehen und das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. August 2025 verlassen. Unter seiner Führung konnte die Ernst Russ-Gruppe ihre Flotte in den vergangenen Jahren auf aktuell 26 vollkonsolidierte Schiffe ausbauen und ihre Ertragskennzahlen wesentlich steigern sowie die Eigenkapitalbasis erheblich stärken. Zukünftig werden der amtierende Chief Commercial Officer Joseph Schuchmann und Dr. Christopher Eilers als Chief Financial Officer das Unternehmen zusätzlich zu ihren Zuständigkeitsbereichen als Co-CEOs gemeinsam leiten. Harald Christ, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Mein Dank gilt Robert Gärtner für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit für unser Unternehmen. Ich freue mich, dass wir Christopher Eilers als neuen Vorstand für unser Unternehmen gewinnen konnten. Seine umfangreiche Erfahrung im Bereich Investment Management und Asset Finanzierung gepaart mit der exzellenten Schifffahrtsexpertise von Joseph Schuchmann werden einen entscheidenden Faktor für die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens bilden." Über die Ernst Russ-Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 26 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben. Kontakt: Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de



