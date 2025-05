DJ PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: Deutlicher Ergebnisanstieg im Q1 - US-Tochter Fast Finance Pay Corp. setzt Wachstumskurs erfolgreich fort.

Berlin (pta000/26.05.2025/08:00 UTC+2)

Berlin, den 26.05.2025 - Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über die Q1-Zahlen 2025 ihrer US-Tochter Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP). Der veröffentliche Quartalsbericht wurde infolge von Anpassungen seitens der US-Wirtschaftsprüfer und deren positiver Rückwirkungen auf die Vorperiode überarbeitet.

Geschäftsergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2025:

• Der Umsatz für die drei Monate bis zum 31. März 2025 belief sich auf 2,45 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von 29 %

gegenüber 1,90 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. • Der Bruttogewinn belief sich auf 1,19 Mio. US-Dollar, verglichen mit 0,619 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des

Jahres 2024, was einem Anstieg von 47% entspricht. • Der Nettoverlust belief sich auf 281 Tausend Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 3 Tausend Dollar im

gleichen Zeitraum 2024.

Sören Jensen, Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG, schließt sich den Einschätzungen von Herrn Ole Jensen, CEO, Präsident und Vorsitzender von Fast Finance Pay Corp., an, der dazu erklärte:

"Unsere Ergebnisse im ersten Quartal zeigen ein insgesamt erfreuliches Wachstum - mit Ausnahme des Nettogewinns, der durch die Kosten und den erheblichen Ressourcenaufwand im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für das geplante Uplisting beeinflusst wurde. Wir bleiben jedoch fest entschlossen und arbeiten mit Hochdruck daran, geprüfte Finanzabschlüsse für die vergangenen zwei Jahre vorzulegen und das Unternehmen so bald wie möglich für ein Uplisting aufzustellen.

Ein wesentlicher Teil des Quartals wurde für die Durchführung des Reverse Stock Splits aufgewendet - ein entscheidender Schritt, der nach unserer Einschätzung unsere Kapitalstruktur verbessert hat und uns dem angestrebten Börsenaufstieg näherbringt. Parallel dazu setzen wir konsequent unsere Vertriebs- und Marketingstrategien um - sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich - und nutzen unser breites Produkt- und Dienstleistungsportfolio, um nachhaltiges Wachstum zu generieren.

Besonders erfreulich ist, dass wir das Werbegeschäft mit OK.de und OK.secure erfolgreich ausbauen konnten und gleichzeitig den Übergang vom Merchant Services-Geschäft gemeistert haben - ohne dabei an Dynamik zu verlieren. Die Weiterentwicklung des Unternehmens im vergangenen Jahr war mit viel Arbeit verbunden, und ich möchte an dieser Stelle unseren engagierten Mitarbeitenden danken, die diesen Wandel mitgetragen und uns in eine starke Ausgangsposition für zukünftigen Erfolg gebracht haben."

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://ff24pay-corp.com/filings/

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

