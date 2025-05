Indische Rupie erholt sich in der frühen europäischen Sitzung am Montag.Wachsende Bedenken hinsichtlich der fiskalischen Gesundheit der USA und ein schwächerer US-Dollar stützen die INR. Wetten auf Zinssenkungen der RBI und höhere Rohölpreise könnten das Aufwärtspotenzial der INR begrenzen. Die indische Rupie (INR) legt am Montag zu, nachdem sie in ...

