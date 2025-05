© Foto: Gene J. Puskar - AP

Trump überrascht mit der Freigabe des Milliarden-Stahldeals zwischen Nippon Steel und U.S. Steel - Neue Dynamik im amerikanischen Stahlmarkt erwartet!In einem überraschenden politischen wie wirtschaftlichen Wendepunkt hat Präsident Donald Trump am Freitag die Übernahme von U.S. Steel durch den japanischen Konzern Nippon Steel freigegeben. Die Transaktion, die ursprünglich unter Ex-Präsident Joe Biden wegen nationaler Sicherheitsbedenken blockiert worden war, soll nun unter Trumps erneuter Einflussnahme in Washington doch zustande kommen - mit potenziell weitreichenden Folgen für die US-Stahlindustrie, globale Märkte und die geopolitische Industriepolitik der USA. "Dies wird eine geplante …