Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi nimmt Teslas Bestseller in China direkt ins Visier. Mit dem neu enthüllten SUV YU7 will Xiaomi nicht nur technologisch punkten, sondern vor allem bei der Reichweite Maßstäbe setzen. Die Kampfansage an Elon Musk ist deutlich - und die Analysten sind bereits elektrisiert.Weniger als ein Jahr nach dem Start seines ersten E-Autos, dem SU7, präsentierte Xiaomi am späten Donnerstag den SUV YU7 (DER AKTIONÄR berichtete). Das Unternehmen behauptet, eine Reichweite von ...

