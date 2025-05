Neuenburg - In der Schweiz hat die Beschäftigung zum Jahresbeginn nur leicht zugenommen. Die Aussichten bleiben aber positiv. Die Zahl der Stellen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) im ersten Quartal 5,512 Millionen Beschäftigte in der Schweiz. Die Zahl der offenen Stellen sank derweil um 16,4 Prozent auf 93'800, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Sowohl der sekundäre als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...