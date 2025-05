Der neuerliche Zoll-Schock von Donald Trump vom Freitag wurde am Wochenende relativiert. Der Aufschub lässt am Montag die meisten deutschen Aktien wieder steigen, auch die Rüstungswerte sind bei den frühen Tagesgewinnern mit dabei. Rheinmetall verkleinert den Abstand zur 2.000 Euro-Marke, Renk und Hensoldt erklimmen ebenfalls neue Allzeithöhen. US-Präsident Donald Trump will die Einführung der von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Zölle auf Importe aus der EU um gut einen Monat verschieben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...