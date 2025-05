Die Evonik-Aktie überzeugte zuletzt durch einen starken Anstieg seit dem Tief Anfang April bei 17,80 €. Am Montag verbessert sie sich um +1,5% und steht aktuell bei 20,40 €. Was ist hier zukünftig zu erwarten? Konzernumbau geplant Wie das Unternehmen auf dem Kapitalmarkttag am 22. Mai mitteilte, ist der größte Konzernumbau in der Firmengeschichte geplant. Das Ziel dabei ist, die Ertragslage deutlich zu verbessern sowie die Resilienz des Chemiekonzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...