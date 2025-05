Leverkusen - Der Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Erik ten Hag als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 55-jährige Niederländer habe beim Werksklub einen bis zum 30.06.2027 datierten Kontrakt unterzeichnet, teilte der Verein am Montag mit.Ten Hag, der zuletzt als Coach von Manchester United in der Premier League arbeitete, startet demnach mit Vertragsbeginn am 1. Juli bei Bayer 04 in die Vorbereitungen auf die Saison 2025/26. "Mit Erik ten Hag setzen wir auf einen erfahrenen Trainer mit beeindruckenden sportlichen Erfolgen", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Seine sechs Titelgewinne mit Ajax Amsterdam waren außergewöhnlich."Ten Hag bezeichnete den Klub unterdessen "einen der besten Vereine in Deutschland", der auch "zur erweiterten europäischen Elite" gehöre. "Der Klub bietet hervorragende Bedingungen, die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sehr beeindruckt." Er sei nach Leverkusen gekommen, "um die in den vergangenen Jahren gewachsenen Ambitionen zu bestätigen".