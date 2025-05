Unterföhring (ots) -Julia ist Notenblattwenderin. Sagt sie. Sebastian testet beruflich Jobs für andere. Sagt er. Und Tauben fliegen lieber einen großen Bogen um Hannes, von Beruf Taubenvergrämer. Sagt er. Aber gibt es diese Tätigkeiten wirklich? Und falls ja - sind die Kandidat:innen in der neuen Staffel "Wer isses?" wirklich damit betraut? Das müssen die Team-Captains Chris Tall und Michelle Hunziker mit ihren beiden prominenten Spielpartnerinnen Janine Kunze und Annette Frier zum Staffelstart der erfolgreichen ProSieben-Show am Mittwoch, 28. Mai 2025, um 20:15 Uhr auf den ersten Blick erkennen."Eine Notenblattwenderin gibt es doch bestimmt!", meint Chris Tall zu Team-Partnerin Janine Kunze. "Wenn du ein Instrument spielst und keine Hand frei hast, dass du jemanden hast, der das Blatt für dich umdreht." Beim vermeintlichen Beerdigungsclown Birgit wird es dann schon kniffliger. "Gibt es wirklich Beerdigungsclowns? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wer bucht denn einen Beerdigungsclown?", hinterfragt Janine Kunze die Profession. Doch Team-Captain Chris Tall ist überzeugt: "Ich wäre einer, der es sofort machen würde! Denn Abschied nehmen ist ein extrem individuelles Ding. Die einen wollen, dass es komplett traurig ist. Und es gibt Leute, die sagen: Ich will, dass ihr Spaß habt!" Was stimmt wirklich? Und wer blufft bei "Wer isses?" am besten?In den weiteren neuen Folgen "Wer isses?" treten gemeinsam mit den beiden Team-Captains Michelle Hunziker und Chris Tall auf ProSieben und kostenlos auf Joyn an:- am Mittwoch, 11. Juni: Steffen Henssler und Riccardo Simonetti- am Mittwoch, 18. Juni: Benni und Dennis Wolter- am Mittwoch, 2. Juli: Smudo und Sasha- am Mittwoch, 16. Juli: Özcan Cosar und Martin KlempnowSteven Gätjen moderiert "Wer isses?". Umgesetzt wird die ProSieben-Show von Tresor TV.Die neue Staffel "Wer isses?" startet am Mittwoch, 28. Mai 2025, auf ProSieben und kostenlos auf JoynPressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6042259