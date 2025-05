Als einer von fünf Unternehmen hatte sich Vattenfall bei der Hamburger Ausschreibung für öffentliche Ladepunkte durchgesetzt. Jetzt hat der Energieversorger in der Hansestadt die ersten Ladestationen aus der Ausschreibung eingeweiht, insgesamt sollen es 500 Ladepunkte werden. Die ersten Ladepunkte in Rahlstedt und Altona wurden im April und Mai in Betrieb genommen, wie Vattenfall mitteilt. Ab sofort werden kontinuierlich weitere Standorte über ganz ...

