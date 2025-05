Berlin - Grünen-Chef Felix Banaszak hat sich gegen einen vollständigen Stopp von Waffenlieferungen an Israel ausgesprochen. Israel müsse beispielsweise weiterhin die Möglichkeit haben, sich gegen Luftangriffe aus dem Iran zu verteidigen, sagte er den Sendern RTL und ntv."Dieses Land ist seit seiner Gründung existenziell bedroht", so Banaszak. "Und überall drumherum sind Staaten, die es nicht gut mit diesem Land meinen." Und der Iran habe den festen Vernichtungswillen. "Gegenüber einer solchen Bedrohung darf Israel nicht schutzlos ausgeliefert sein. Und dazu gehört auch, sich verteidigen zu müssen."Gleichzeitig würden aber Waffen, die in der Vergangenheit geliefert wurden, auch im Gazastreifen eingesetzt, wo die Zahl der zivilen Opfer immer weiter in die Höhe gehe. Deswegen warb Banaszak für eine Differenzierung in der Debatte.