Köln (ots) -Ad Alliance fügt seinem Addressable TV-Angebot jetzt den Sender Eurosport 1 hinzu. Der führende Sport TV-Sender von Warner Bros. Discovery, monetarisiert sein lineares Angebot nun auch während des laufenden Programms mit ATV-Einblendungen. Ad Alliance ist exklusiver Vermarktungspartner in Deutschland, erweitert damit sein Sport-Portfolios bietet damit eine perfekte Ergänzung - inhaltlich als auch zielgruppenrelevant. Das Inventar für europäische Werbekunden außerhalb Deutschlands sowie für US-Werbetreibende und Agenturen wird exklusiv über die internationale Vermarktungsschwester RTL AdAlliance vermarktet.Mit dem ATV-Format SwitchIn XXL, das sich durch gute Sichtbarkeit, hohe Reichweite und hervorragende Targetingoptionen auszeichnet, sorgt Eurosport 1 für ein personalisiertes Fernseherlebnis bei unterschiedlichen Zielgruppen. Großereignisse wie das Tennisturnier Roland Garros in Paris (seit 25. Mai) ziehen stets ein großes und internationales Publikum an und bieten weltweit exzellente Werbemöglichkeiten.Die Zusammenarbeit stärkt die Position von Ad Alliance als führendes Sales-Angebot im ATV-Bereich und unterstreicht die enge Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery, die seit 2018 besteht. Neben Eurosport vermarktet Ad Alliance auch bekannte Warner Bros. Discovery-Sender wie DMAX, HGTV, TELE 5 und TLC in Deutschland. Zudem gehören die Online-Video- und Digitalinventare von discovery+ ebenfalls zum Portfolio, wodurch Werbetreibenden zahlreiche Optionen geboten werden, um Zielgruppen effektiv zu erreichen.Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery und Eurosport Deutschland weiter auszubauen. Mit ATV können Werbetreibende, datengetriebene Strategien nutzen, um Zielgruppen basierend auf demografischen Merkmalen, Interessen und Sehverhalten gezielt anzusprechen. Live-Sport ist dafür ein besonders starkes Umfeld: Die Fans sind hochengagiert und aktiv dabei - der perfekte Moment für aufmerksamkeitsstarke Werbung, die ins Schwarze trifft."Matthias Heinze, SVP Commercial, Warner Bros. Discovery Deutschland, kommentiert: "Mit Roland Garros haben wir einen garantierten Zuschauermagneten im Programm. Werbung während solcher Events kann die Markenbekanntheit erheblich steigern. Das Addressable TV-Format SwitchIn XXL ist aufmerksamkeitsstark und übermittelt relevante Werbebotschaften sehr präzise an den gewünschten Zuschauerkreis. Ab jetzt können Werbetreibende mit frischen und kreativen Formaten experimentieren, die bei den Zuschauern gut ankommen."Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de sowie LinkedINRTL AdAlliance - simplicity for advertisers and value for publishers.Der internationale Werbevermarkter RTL AdAlliance, ein Tochterunternehmen der RTL Group, vereint Premium Content-Publisher unter einem gemeinsamen Dach mit dem Ziel, dass internationale Marken ihre europäischen Zielgruppen erreichen. Mit der Kombination aus den erfolgreichsten Broadcast-, Publishing- und Adtech-Unternehmen in Europa bietet RTL AdAlliance den Werbetreibenden Zugang zu mehr als 100 TV-Sendern, 350 Printmedien und 5.000 Premium-Websites mit über 150 Millionen täglichen TV-Zuschauern und mehr als 4 Milliarden Online-Ad-Impressions im Monat aus einer Hand - und damit eine konkurrenzlose Reichweite in und außerhalb Europas.Weltweit garantieren 250 Vertriebsexperten einen engagierten Support für international erfolgreiche Werbekampagnen. Werbekunden erhalten Zugriff auf hochwertiges, marken-sicheres Inventar, das nur die aktivsten Zielgruppen erreicht. RTL AdAlliance stellt zudem aktuelle Erkenntnisse und innovative Studienergebnisse für die Medienwelt zur Verfügung.Dank des Einsatzes intelligenter und einfacher Vermarktungsstrategien, Adtech-Lösungen und speziellem Know-how im Media Sales-Segment wird Publishern eine bessere Nutzung ihres Premium-Angebots ermöglicht. RTL AdAlliance hat ihre Hauptgeschäftssitze in Luxemburg und Hamburg und ist in ganz Europa und Nordamerika vertreten.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie rtl-adalliance.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.Warner Bros. Discovery DeutschlandWarner Bros. Discovery Deutschland veranstaltet die Free-TV-Sender DMAX, TLC, Eurosport 1, HOME & GARDEN TV und TELE 5, die Pay-TV-Sender Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport 2, Warner TV Serie, Warner TV Film, Warner TV Comedy mit dem [adult swim]-Block, Cartoonito und Cartoon Network sowie den Streaming-Service discovery+. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit lokalen und internationalen Produktionen in den Bereichen Kino, Home Entertainment, Consumer Products und Games aktiv und erreicht so mit seinem diversifizierten Portfolio aus den Bereichen Factual, Fiction, Sport und Kids monatlich Millionen von Fans. Hinter Warner Bros. Discovery Deutschland steht Warner Bros. 