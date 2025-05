++ Wir gehen wieder rein… ++: Institutionelle bleiben an Bord - Neue Chance durch neue Kursschwäche?! Kommt der Rebound mit Ergebnissen?!

Anzeige / Werbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wie unsere Research-Arbeiten ergeben haben, halten smarte Investoren scheinbar unbeirrt weiter an Miata Metals (WKN: A3EHXQ) fest. Zudem sollte der langersehnte Newsflow langsam in den Gang kommen. Wer auch jetzt wieder antizyklisch denkt, könnte schon sehr bald erneut belohnt werden. Zweifelsfrei, der Kursabriss bei Miata Metals (WKN: A3EHXQ) ist groß, aber die Ausgangslage bleibt vielversprechend - deshalb spekulieren wir erneut auf einen Rebound.

Die jüngste Kursschwäche lädt uns ein, unser Investment-Case züwiederholen. Wir denken nach wie vor, dass die sehr niedrige Bewertung, von nicht einmal 35 Mio. CAD bzw. rund 22,3 Mio. EUR, nicht gerechtfertigt ist. Vielmehr eröffnet sie uns eine nochmalige Einstiegs- oder Nachkaufchance zumindest für antizyklische und risikobewusste Investoren mit Weitblick.

Kein Ausverkauf der "Smart Money"-Fraktion!

Unseren Recherchen zufolge scheint der Kursrückgang nicht von institutionellen Gröinvestoren ausgelöst worden züsein, zumindest geht das aus den uns zugänglichen fillings hervor. Vielmehr scheint es sich um Verkäufe von Privatinvestoren zühandeln, die wahrscheinlich schon früher mit guten News gerechnet hatten - ein eigentlich typischer Effekt, wenn spekulative Erwartungen nicht sofort erfüllt werden. Wie wir es sehen, haben größere Investoren ihre Positionen aufgestockt, zumindest in dem Zeitraum, als wir unsere erste Spekulation gestartet haben. Das heißt, Sie können jetzt sogar nochmal günstiger Kaufen, als diese Investoren.

Anstehende News, die den Kurs beflügeln könnten!

Wie wir wissen, läuft gerade ein Bohrprogramm, dessen Ergebnisse der Markt mit Spannung erwartet, einige vielleicht schon früher erwartet hatten und deshalb "kalte Füße" bekommen haben und ihre Aktien abgestöen haben. Das spannende an diesen bevorstehenden Ergebnissen ist, dass nicht nur in einem neuen Terrain gebohrt, alsödort wöbisher noch keine Bohrung eingebracht wurde, sondern zudem auch tiefer gebohrt als bisher wurde. Sollte man in diesen neuen Gebieten und in den tieferen Schichten ebenfalls "Gold"-fündig werden, könnte die Story, von der wir vermutlich ohnehin gerade einmal einen winzigen Bruchteil gesehen haben, eine nochmals ganz andere Dimension annehmen, die den Aktienkurs auch langfristig massiv ansteigen lassen sollte!

Fazit: Countdown zur Entscheidung läuft! Dranbleiben - oder mutig nachlegen!?

Die Zutaten stehen bereit und das Mahl wird angerichtet aber die Gäste warten noch auf ihre Bestellung. Sobald die ersten Ergebnisse eintreffen (vermutlich schon eitnah, spätestens in den kommenden Wochen), dürfte sich zeigen, ob die aktuelle Bewertung von minimalen rund 22,3 Mio. EUR weiterhin haltbar ist - oder ob die Bewertung signifikant nach oben angepasst werden muss. Die Investmentstory ist unserer Meinung nach intakt, das Projekt entwickelt sich bisher planmäßig weiter, Gold notiert weiterhin nahe am Allzeithoch und das institutionelle Interesse an Gold und Miata Metals (WKN: A3EHXQ) scheint weiterhin stabil. Das aktuelle Kursniveau bietet unserer Einschätzung nach spekulativen Anlegern eine nochmalige attraktive Einstiegs- oder Nachkaufchance. Die Musik spielt noch nicht - aber die Bühne steht definitiv bereit.

