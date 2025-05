EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag

Vodafone wird neuer Trikot-Hauptsponsor von Borussia Dortmund



26.05.2025 / 13:00 CET/CEST

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird ab der neuen Saison 2025/2026 mit Unternehmen der Vodafone Gruppe, u.a. der Vodafone Deutschland GmbH, als neuem und alleinigem Trikothauptsponsor in allen nationalen und internationalen Wettbewerben zusammenarbeiten.



Die Partnerschaft wird weit über ein reines Trikotsponsoring hinausgehen. So wollen Vodafone und der BVB u.a. eine Innovations- und Technologieoffensive mit dem Ziel initiieren, neue digitale Erlebnisse für Fans und Vodafone-Kunden zu schaffen. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit bis zum 30. Juni 2030.



Borussia Dortmund dankt seinen bisherigen Trikot-Hauptsponsoren Evonik Industries AG ("Evonik") und 1&1 AG, deren Verträge ordnungsgemäß zum Ende der Saison 2024/2025 auslaufen, für die erfolgreiche Zusammenarbeit.



Evonik bleibt Borussia Dortmund in neuer Rolle künftig als sog. "Champion Partner" -Sponsor bis zum 30. Juni 2030 erhalten. Nach einer bereits über 20 Jahre währenden Zusammenarbeit soll die Partnerschaft künftig eine inhaltliche Neuausrichtung zu Themen der Nachhaltigkeit, Gesundheit sowie internationaler Präsenz erfahren.



Dortmund, den 26. Mai 2025



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

