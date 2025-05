Der US Dollar Index erholt sich von einem frühen Rückgang im asiatischen Handel am Montag. Die Märkte freuen sich über die Verzögerung der US-Zölle auf EU-Waren, was dem Block mehr Zeit für Verhandlungen über ein Handelsabkommen gibt.Der US Dollar Index notiert im europäischen Handel leicht niedriger bei etwa 99,00.Der US Dollar Index (DXY), der die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...