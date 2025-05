Delivery Hero (DH) ist ein führender Betreiber von Internetplattformen für die Bestellung und Lieferung von Mahlzeiten. Nutzer werden an Restaurants weitergeleitet und können deren Lieferservices in Anspruch nehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Partnerrestaurants ergänzende Dienstleistungen an, darunter kaufmännische und technische Beratungsleistungen, IT- und Marketingservices, Logistik sowie Quick-Commerce-Lösungen für die ultraschnelle Lieferung von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 03.06.2025 um 10:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Barbara Jeitler, Director IR der Delivery Hero SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-06-03-10-30/DHER-GR zur Verfügung gestellt.