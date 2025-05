© Foto: Rheinmetall

Rüstungsaktien erfahren erneut Auftrieb. Bis jetzt gescheiterte Friedenbemühungen und die Aufrüstung Europas treffen am Montag auf einen aufatmenden Markt, da US-Präsident Trump die Zölle gegen Europa aufschiebt."Was zum Teufel ist mit ihm los?" US-Präsident Donald Trump steht am Sonntag vor Reportern am Flughafen von Morristown im Bundesstaat New Jersey. "Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Oder? Er bringt eine Menge Menschen um. Darüber bin ich nicht glücklich." Gemeint ist: Russlands Präsident Wladimir Putin. Auch das vorherige Telefonat, das der Kreml noch zuvor gelobt hatte, konnte keinen Fortschritt Richtung Frieden bringen: Die Zeichen im …