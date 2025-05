Balkan-Fokus: Adriatic Metals und Dundee Precious in ersten Übernahmegesprächen

Anzeige / Werbung Der Balkan rückt als Rohstoffregion spätestens mit den Übernahmgesprächen zwischen Adriatic und Dundee wieder in den Fokus. Nur wenige Rohstoffanlegern dürften den Balkan als für sie spannende Region auf dem Bildschirm haben. Aber das könnte ein Fehler sein! Denn erst vergangene Woche rückte die Region wieder in den Vordergrund, nachdem die britische, auch in Australien gelistete Adriatic Metals (WKN A2JMMA) erklärte, dass man Gespräche mit der kanadischen Dundee Precious Metals über ein mögliches Übernahmeangebot für Adriatic führe. Damit bestätigte das Unternehmen Spekulationen in der Presse und teilte mit, dass man Dundee einen begrenzten Datenzugang für den Due Diligence-Prozess gewährt habe, um die Diskussionen zu erleichtern. Allerdings, das wurde von beiden Seiten betont, sei es keinesfalls sicher, dass Dundee eine formelle Offerte abgeben oder wie eine solche Offerte aussehen werde. Allerdings hieß es von Sky News, dass am Ende der Gespräche eine Bewertung von rund 700 Mio. Pfund für Adriatic stehen könnte. Jetzt mehr erfahren: Adriatic Metals und Dundee Precious in ersten Übernahmegesprächen Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

