Viel Bewegung im Aktienkurs - per saldo aber trotzdem keine Performance. So sieht das Zwischenfazit für 2025 im Chart der YOC-Aktie aus. Immerhin: Dass das erste Quartal des laufenden Jahres deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben dürfte, hatte CEO Dirk Kraus erst Mitte Mai bei seiner Präsentation auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt kommuniziert (siehe dazu unseren Beitrag HIER). Nun hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...