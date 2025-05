NRW will mit einer Bundesratsinitiative die Hürden für schwimmende PV-Anlagen abbauen. Es geht um Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz. Das Land Nordrhein-Westfalen will mit einer Bundesratsinitiative größere schwimmende Photovoltaikanlagen (Floating-PV) auf künstlichen und stark veränderten Gewässern ermöglichen. Wie das Umweltministerium in Düsseldorf mitteilte, schränken die Vorgaben im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes bisher die Nutzung durch pauschale Flächen- und Abstandsgrenzen stark ein. ...

