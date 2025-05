© Foto: Ng Han Guan - AP

Xiaomi greift Tesla frontal an: Der neue YU7-SUV bietet mehr Reichweite als das Model Y. Analysten erwarten starke Verkäufe - und sehen Teslas Marktanteil in China heftig wackeln.Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi bringt im Juli mit dem YU7 sein zweites Elektrofahrzeug auf den Markt und zielt damit direkt auf das Erfolgsmodell von Tesla. Der neue SUV, der am 22. Mai in Peking vorgestellt wurde, soll eine Reichweite von mindestens 760 Kilometern bieten - mehr als das Model Y mit erweiterter Reichweite, das laut Tesla auf 719 Kilometer kommt. "Wir gehen davon aus, dass der Yu7 den Marktanteil des Tesla Model Y in China erheblich schmälern wird", sagte Jeff Chung, Analyst bei Citi. Das …