Zürich - Der neue BYD Dolphin Surf ist ab sofort auch in der Schweiz bestellbar. Die Preise für das moderne, vollelektrische Kompaktmodell starten bei CHF 20'990.-. Auch das vollelektrische SUV ATTO 2 kommt jetzt in die Schweiz. In der «Boost»-Variante verfügt der Dolphin Surf über einen 65 kW starken Elektromotor in Kombination mit einer 43,2 kWh Blade Batterie, die dem City-Flitzer eine Reichweite von 322 km (WLTP) ermöglichen; innerorts sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...