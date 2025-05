Der US-Dollar (USD) erholte sich zunächst, als Trump am vergangenen Freitag mit Zöllen drohte. Der Aufschwung war jedoch nicht von Dauer, und der USD setzte seine Schwäche im Montagshandel fort. Die Preisentwicklung unterstreicht, dass das schwache Sentiment und Vertrauen in den USD neu bewertet wird. DXY notierte zuletzt bei 98,03, so die OCBC-FX-Analysten ...

