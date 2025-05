München - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld. Die Verteidigung des 55-Jährigen will mit einem 121 Seiten umfassenden Beweisantrag belegen, dass Braun bis zuletzt nichts von Milliardenbetrug in dem 2020 kollabierten Dax-Konzern wusste. Vorwurf: Marsalek und Bellenhaus zweigten seit 2013 Milliarden abDie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...