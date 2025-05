© Foto: Armin Weigel - dpa

Die Atomenergie steht laut Goldman Sachs vor einem kräftigen Wachstumsschub, da weltweit wieder verstärkt in den Sektor investiert wird. Die Bank hat auch gleich Aktien im Gepäck, die profitieren könnten.Der Nuklearbereich litt unter einem massiven Investitionsrückgang seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011. Doch nun befindet sich die Branche laut Goldman an einem Wendepunkt: Immer mehr Regierungen erkennen Kernkraft als unverzichtbaren Baustein der CO2-armen Energiezukunft an. Die weltweiten Investitionen in Atomkraft sind in den letzten vier Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14 Prozent deutlich gestiegen - zuvor lag das Wachstum bei nur rund 1 Prozent. Auch …