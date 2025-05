Bern - Am 26. und 27. Mai 2025 versammeln sich in der neuen Festhalle der BernExpo über 150 der vielversprechendsten jungen Führungskräfte der Schweiz zum fünften One Young World Switzerland National Congress. Unter dem Motto «Constructive Conversations: Let's Talk» steht in diesem Jahr die entscheidende Rolle des offenen Dialogs im Fokus, um den dringendsten Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen und positive Veränderungen in der Welt anzustossen. ...

