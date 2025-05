Trump gegen Europa! Marktausblick Börse für DAX, Dow, Bitcoin und Aktien (Nvidia, Apple, Nike,...)

Anzeige / Werbung

Bei den US-Futures lassen sich ebenfalls hohe Aufschläge sehen, doch die Wall Street bleibt heute am US-Feiertag geschlossen. Somit ist eine weitere Reaktion auf Dienstag vertagt worden. Ebenfalls geschlossen hat der britische Markt, sodass der DAX nach einer volatilen Eröffnung dann in eine sehr ruhige Seitwärtsphase überging.

Nahe dem Allzeithoch notiert der Bitcoin zum Wochenstart und zeigt damit eine erneute Risikobereitschaft im Markt auf. Auch der Euro-Dollar kann wieder zulegen, nachdem Europa vielleicht mit einer starken Antwort auf das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump kontert. Zudem schauten wir auf die Chartbilder von Eurostoxx, Ölpreis und den einzelnen US-Indizes. Hier konnte vor allem der Nasdaq durch Stärke in den letzten Wochen überzeugen und viel stärker als der Dow Jones oder der breite Russell2000 performen.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Der Glanz bei Apple schien hierbei abzunehmen. Das Unternehmen rangiert auch "nur" noch auf Platz 3 der wertvollsten Unternehmen der Wall Street und litt unter einer Androhung von Donald Trump, alle iPhones zu besteuern, die nicht in den USA hergestellt werden. Da Apple erst vor wenigen Wochen angekündigt hatte, die Produktion von China mehrheitlich nach Indien zu verlagern, gilt dies als eine Art "Show-Stopper". In Summe betrifft es rund 60.000 Geräte pro Jahr und Apple selbst sprach bereits von rund 900 Millionen US-Dollar Zusatzkosten pro Quartal.

Mit China und den Zöllen hat auch Nvidia ein Thema. Der Umsatzanteil aus China liegt bei nur 13 Prozent, während der chinesische Markt für KI-Prozessoren etwa 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr groß ist. Kann das Unternehmen die aktuellen Exportbeschränkungen der USA mit einem neuen Chip, der preiswerter aber auch schwächer ist, aufweichen und in den Markt kommen? Darüber rätseln Analysten und Volkswirte gleichermaßen - zu den Quartalszahlen am Mittwochabend dürfte es weitere Informationen geben.

Beide Unternehmen sind von den Allzeithochs nun noch bzw. wieder entfernt, Crowdstrike als Cybersecurity-Exerte jedoch genau dort angekommen. Vergessen ist das misslungene Update vor einem Jahr, denn mit dem ungebrochenen Wachstum der weltweiten Datenmengen ist auch die Sicherheit der Daten weiter ein klarer Wachstumsmarkt. Neben Palo Alto Networks ist Crowdstrike hier einer der Marktführer und kann die Anleger:innen mit seinem Kursverlauf überzeugen.

Das galt auch lange für Nike. Zwar ist der Sportartikelhersteller weiterhin Marktführer bei Sportschuhen, der Aktienkurs markierte aber erst jüngst ein Mehrjahrestief. Da die Konkurrenz nun jedoch ebenfalls schwächere Zahlen vorlegte und Nike-Produkte auch wieder bei Amazon erhältlich sind, sehen Analysten deutliches Erholungspotenzial. Es kursieren bereits dreistellige Kursziele am Markt, während der Kurs erst einmal weiter an der Bodenbildung arbeitet. Kann ein Turnaround dennoch anstehen und im Chartbild bereits identifiziert werden?

Die Woche der Quartalszahlen in den USA eröffnet Morgen u.a. PDD Holdings. Das Unternehmen ist stark von Exporten abhängig, hat aber auch im chinesischen Markt neben Alibaba und JDcom eine breite Fanbasis. Wir erörtern das aktuelle Chartbild und darin sichtbare Signale.

Ebenfalls in der neuen Wochen erwarten wir noch Zahlen von Salesforce und weiteren Werten, die im Video genannt werden.

