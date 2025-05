Der mexikanische Peso setzt seine Gewinne gegenüber dem US-Dollar fort.Geringe Liquidität am Memorial Day könnte am Dienstag zu erhöhter Volatilität führen.USD/MXN bleibt im Abwärtstrend, Widerstand festigt sich bei 19,30.Der mexikanische Peso (MXN) erfährt am Montag eine stetige Aufwertung gegenüber dem US-Dollar (USD), was die anhaltende Unsicherheit ...

